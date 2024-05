Como, per questioni di sicurezza pubblica chiude per 20 giorni il bar gastronomia di via Anzani

Stamattina 9 maggio è stata resa esecutiva la decisione del questore di Como Marco Calì che per motivi di pubblica sicurezza ha deciso di emanare un provvedimento di sospensione dell'attività della licenza del bar gastronomia F.lli Matubber di via Anzani a Como per 20 giorni. Il provvedimento è scaturito da un'intensa attività di controlli mirati che hanno visto scendere in campo le forze dell'ordine nella zona anche per le numerose segnalazioni dei residenti esasperati.

È stato accertato che in più occasioni il bar era frequentato da persone con pregiudizi penali o con misure di prevenzione e che in più occasioni nelle sue pertinenze sono avvenuti fatti gravi, che hanno messo a repentaglio la sicurezza pubblica. Ma non è tutto. Nei precedenti controlli che ha visto impegnate polizia di Stato, carabinieri, guardia di Finanza, polizia Locale, ispettorato del Lavoro e ATS, erano state rilevate irregolarità amministrative che avevano già permesso di chiudere parte dell’attività del bar.