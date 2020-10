Como, chiedono insistentemente soldi ai passanti: espulsi dalla città per un anno

Questa mattina, 20 ottobre, durante l'ordinaria attività di controllo del territorio, i Poliziotti di Quartiere della Questura di Como hanno controllato, in via Garibaldi, due uomini che importunavano con fare molesto i passanti chiedendo loro insistentemente soldi.

I due uomini, entrambi italiani, identificati per C. B. (classe 1967) residente a Bollate (MI) e R. R. (1971) residente a Milano, avevano a loro carico numerosi precedenti, il primo per il reato di truffa e il secondo per oltraggio a Pubblico Ufficiale, ricettazione, danneggiamento, invasione di terreni o edifici e porto di armi.

Pertanto, alla luce del fatto che i due uomini non sono residenti in questo capoluogo, né lavorano a Como e considerando i loro comportamenti molesti, più volte segnalati anche da alcuni cittadini, il Questore di Como ha emesso nei confronti di tutti e due, il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di fare rientro in città per 1 anno ed l'obbligo di presentarsi alleautorità del loro luogo di residenza.





