Como centro, aggredita e violentata nella notte una donna di 58 anni

Una violenza inaudita si è consumata nella notte tra sabato 6 e domenica 7 agosto a Como, in centro città, in piazza Vittoria. Una donna di 58 anni, senza fissa dimora, è stata prima molestata sessualmente, aggredita e poi violentata. Era circa mezzanotte e mezza. Secondo le primissime informazioni la donna sarebbe stata minacciata con dei cocci di bottiglia e presa a botte (calci e pugni) e infine abusata dentro una cabina telefonica. Il suo corpo a terra è stato visto da alcune persone di passaggio che hanno immediatamente avvisato i carabinieri e il 118. Un'ambulanza della Croce Rossa l'ha trasportata al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo e la sua prognosi è di 30 giorni. L'uomo è invece stato arrestato e portato al Bassone dai carabinieri di Como, prontamente intervenuti, che lo hanno trovato poco distante ancora con la maglietta sporca di sangue. Si tratterebbe di uno straniero.