Como centro, giro di spaccio nel "palazzo della droga": denunciati tre uomini

Nella prima serata di ieri 22 gennaio, la Polizia di Stato ha denunciato all'Autorità Giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti tre cittadini italiani residenti a Como.

Nel corso dei servizi ordinari di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Como sono stati attratti dall'atteggiamento particolarmente nervoso di 2 uomini controllati.

Uno dei due, infatti, U. R. A., cittadino italiano classe 1993, dopo non poche resistenze ha consegnato agli operatori una busta contenente oltre 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un valore di mercato di circa 350 euro. Una volta accompagnato in Ufficio, gli agenti delle Volanti hanno cercato di ricostruire scrupolosamente la filiera della droga, risalendo ad un pusher, tale R. G. cittadino italiano classe 1985, residente in appartamento nel centro cittadino. hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione domiciliare, che ha dato i suoi frutti, dal momento che venivano rinvenuti ulteriori 15 grammi di marijuana e una somma di denaro pari a 380 euro, probabilmente il corrispettivo della partita di droga ceduta al primo soggetto controllato.

Ma le sorprese, in quello che si rivelerà come un vero e proprio palazzo della droga, non sono tardate ad arrivare. Da ulteriori indagini, infatti, gli agenti hanno appurato che il pesce grosso della filiera si trovava proprio in un altro appartamento dello stesso stabile.

Da un controllo domiciliare a casa del terzo protagonista della vicenda, tale D.A.M. cittadino italiano classe 1975, i poliziotti sequestravano infatti ben 215 grammi di marijuana ed una somma di denaro pari a 2100 Euro.

Per non lasciare nulla al caso, in accordo col P.M. di turno procedente, i poliziotti hanno proceduto ad un ultimo controllo domiciliare a casa del primo ragazzo controllato.

Decisione rivelatasi vincente, dal momento che anche presso la propria abitazione è stato rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi ed una somma di denaro pari ad Euro 2500.

I tre uomini sono stati denunciati a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti. La droga, il denaro e tutti le altre cose pertinenti al reato sono state debitamente sequestrate.