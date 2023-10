Como, chiuso un minimarket: sequestrati 100 chili di carne e pesce mal conservati

I controlli sono scattati lo scorso 20 ottobre in centro Como da parte della polizia Locale e della guardia di Finanza, nelle zone a più alto rischio di degrado urbano. Parliamo di piazza San Rocco e delle vie limitrofe dove le forze dell'ordine, con uomini sia in uniforme che in borghese, sono state impegnate tutta la giornata. Insieme alle unità cinofile sono stati ispezionati 7 esercizi commerciali. In uno di questi, un minimarket, sono stati sequestrati 100 chili di carne e pesce, conservati malamente o comunque non in maniera conforme alla legge. Dopo l'intervento del personale di Ats Insubria è stata disposta la chiusura del negozio per tutelare la salute dei clienti, questo fino a quando il titolare non avrà ripristinato le giuste condizioni igieniche.

Altri controlli: sospesa l'attività di due pizzerie a Como

Durante la stessa giornata negli altri negozi ispezionati sono state evidenziate molte violazioni tra cui la mancata esposizione degli orari di apertura al pubblico, la mancata esposizione delle tabelle obbligatorie negli esercizi pubblici e della tabella dei sintomi dovuti alla concentrazione alcolica e dell’etilometro a uso dei clienti. Sono state inoltre constatate 3 mancate emissioni dei documenti fiscali e sottoposti a sequestro, per vendita senza autorizzazione, prodotti da fumo (cartine e filtri).

Il giorno dopo nel corso dell'attività di controllo sono stati scoperti 3 lavoratori in nero che lavoravano in 2 pizzerie di Como. Per entrambi gli esercizi commerciali è stata richiesta la sospensione dell'attività, questo perché più del 10% dei lavoratori presenti risultava occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

I controlli continueranno nelle prossime settimane.