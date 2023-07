Vi facciamo vedere come rubano le borse in centro a Como: il video e la figuraccia con i turisti

Siamo in pieno centro storico a Como in via Cantù. È un sabato d'estate oggi 1 luglio e verso le 14 i turisti stanno pranzando ai tavolini all'aperto del Farcito. Due individui si avvicinano al tavolo e mentre uno fa finta di parlare al telefono l'altro, quatto quatto sfila a borsa dalla sedia di una turista intenta a mangiare.

Un secondo e via, i due spariscono tra la gente. Il racconto del gestore del locale, Onder, lascia davvero senza parole. "In questo caso possiamo dire di non aver fatto una bella figura con i turisti", ci spiega telefonicamente. "Solo qualche minuto prima stavo raccontando dell'obbligo della bottiglietta per le deiezioni dei cani e si stavano congratulando con la città per essere "all'avanguardia", pochi minuti dopo il furto. Hanno cercato di inseguirli ma non c'è stato nulla da fare".

Onder come gestore del locale cerca di dare loro una mano: "Ho provato ben tre volte a chiamare il numero unico di emergenza mi hanno collegato ai carabinieri che si sono rifiutati di uscire, invitando i signori a fare la denuncia presso la sede di Como. Invece la Questura si è rifiutata di uscire dicendo che la zona non è di loro competenza.

Morale, siamo bravi a fare le multe alle persone che sono a passeggio con i loro cani se i loro titolari non hanno dietro la bottiglietta dell’acqua, ma se rubano le borse a nessuno gliene frega nulla! Non sapevo piu cosa rispondere ai turisti! Facciamo ridere".