Arrestati i tre richiedenti asilo in Svizzera che venivano a Como a rapinare i ragazzini

Giravano per le strade di Como tentando di rapinare i ragazzi che, sabato 27 maggio, come normale in una giornata pre festiva, si stavano godendo la serata.

La prima chiamata alle volanti della polizia di Stato è arrivata alle 22.30 circa. Gli agenti si sono presentati davanti a una nota gelateria in Lungo Lario Trento e Trieste dove un gruppo di ragazzi ha raccontato di essere stato vittima di una tentata rapina. Erano stati aggrediti da tre coetanei, probabilmente di origine nord africana, che avevano tentato di strappare dal collo di uno di loro una collana d'oro. Il rapinatore non è riuscito ne suo intento nonostante stringesse forte le mani al collo del malcapitato solo perché la vittima ha reagito facendo scappare i tre malintenzionati verso il centro città.

Grazie alla sua prontezza il ragazzo aggredito è riuscito a scattare una foto con il cellulare e a consegnarla agli agenti che l'hanno fatta girare agli altri equipaggi della polizia di Stato. E così non c'è voluto molto per identificare gli aggressori che poco dopo, nei pressi di piazza Duomo, erano riusciti a bloccare un ragazzo e impossessarsi del suo orologio.

Dopo un brevissimo inseguimento a piedi, i tre rapinatori sono stati raggiunti dagli agenti, ammanettati e portati in Questura.

Gli aggressori sono tre richiedenti asilo in Svizzera

Qui sono stati identificati: si trattava di due ragazzi marocchini e un libico, tutti richiedenti asilo in Svizzera e in possesso di documenti rilasciati dalle Autorità elvetiche, che certificavano un’età 16 anni.

Gli agenti, nel frattempo, hanno convocato in Questura le vittime delle due rapine e, dopo aver raccolto le denunce, gli hanno fatto vedere degli album fotografici dove hanno riconosciuto, senza alcun dubbio, i tre fermati dai poliziotti come gli autori dei reati commessi ai loro danni. L'orologio è stato restituito al legittimo proprietario.

I tre fermati sembravano essere più grandi rispetto ai 16 anni dichiarati, così gli agenti hanno deciso di portarli all’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia.

Qui sono stati sottoposti all’esame auxologico, dal quale è emerso che erano tutti e tre maggiorenni. Il Pm di turno ne ha disposto l’arresto e sono stati portati al Bassone.