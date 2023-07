Como centro, pugni e gomitate per 10 euro: “Dammi i soldi o ti accoltello". Denunciato 16enne

Piazza Verdi, Como. Sono le 19.30 di ieri 14 luglio quando le Volanti della polizia di Stato sono intervenute, alle spalle del Duomo dopo la segnalazione di una tentata rapina a danni di un ragazzo di 17 anni. Il giovane ha raccontato agli agenti che mentre era in compagnia di due suoi amici, è stato avvicinato da un ragazzo di etnia nord africana che gli ha chiesto 1 euro, facendogli aprire il portafogli e cercando poi di prendere con la forza la banconota da 10 euro che era all'interno.

La vittima ha immediatamente reagito ma a quel punto l’aggressore, stringendolo al collo con entrambe le mani, ha iniziato a colpirlo con gomitate, calci e pugni e, minacciandolo esplicitamente dicendo: “dammi tutti i soldi o ti accoltello”.

A questo punto l’intervento dei due amici della vittima è stato fondamentale per far fuggire il rapinatore in direzione del Mc Donald’s.

L'intervento della polizia e la denuncia

Le Volanti intervenute immediatamente sul posto, dopo un velocissimo giro di perlustrazione, hanno rintracciato in piazza Gobetti il 16enne che i tre avevano nel frattempo decritto minuziosamente, e lo hanno bloccato.

Dopo un primo controllo è stato anche trovato con di 2,2 grammi di hashish e ha iniziato a dare in escandescenza insultando e minacciando i poliziotti, tentando anche di sottrarsi al controllo.

Tuttavia, poco dopo, convinto dagli agenti, è stato portato in Questura.

Nel frattempo, sempre negli uffici della Questura, la vittima ha sporto denuncia in presenza dei genitori mentre i due amici sono stati sentiti come testimoni.

Dopo un riconoscimento effettuato tramite degli album fotografici, e su disposizione del P.M. di turno del Tribunale dei Minori di Milano, il responsabile è stato denunciato a piede libero per tentata rapina e riaffidato ai genitori.