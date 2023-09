Raid notturno dei ladri a Como: presi di mira i negozi del centro. Vetrine spaccate

Un amaro risveglio questa mattina, domenica 10 settembre per alcuni negozianti del centro storico a Como. In via Diaz, angolo via 5 Giornate è stata frantumata una vetrina del negozio Maison et Cadeaux. Il titolare Paolo Semeraro spiega che durante la scorsa notte alcuni ladri si sono introdotti all'interno del locale, mandando in frantumi la vetrina e hanno rubato il cassetto della cassa.

"È già la seconda volta che capita, ci spiega, qualche tempo fa ci sfondarono un’altra vetrina per rubare il fondo cassa di qualche decina di euro. Parliamo "solo" di un danno di qualche centinaia di euro e tanta rabbia. Purtroppo non siamo stati i soli ad essere stati derubati. Nella stesse ore anche un negozio in piazza Volta ha sfondato le vetrine. Speriamo non diventi una routine. Proprio un bel regalo di buona domenica".