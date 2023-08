In trasferta da Milano per saccheggiare i negozi di Como: 3mila euro di profumi rubati alla Coin

Giornata impegnativa ieri, 17 agosto 2023, per gli agenti della questura di Como. Infatti, dalla mattina fino al tardo pomeriggio sono intervenuti in centro città e al Bennet di Tavernola per due segnalazioni di furto.

Intorno alle 11 del mattino una Volante è stata inviata in via Vittorio Emanuele al negozio di ottica Salmoiraghi &Viganò. Qui si aggiravano due uomini che avevano tentato di rubare degli occhiali. Quando il proprietario li ha scoperti si sono dati alla fuga. Grazie però alla minuziosa descrizione fornita dal titolare del negozio, i poliziotti sono riusciti a rintracciare i due malviventi in poco tempo. Nella loro auto, perquisita in una fase successiva, sono stati trovati 26 profumi di varie marche per un valore di 3.233 euro. I profumi erano stati rubati la mattina stessa alla Coin di Como utilizzando una borsa schermata che ha permesso di non far suonare il sistema anti taccheggio.

I due sono stati portati in Questura per essere identificati. Si tratta di due cittadini sudamericani di 23 e 42 anni, residenti a Milano. Al termine degli atti di rito, su disposizione del PM di turno, sono stati arrestati in attesa del giudizio direttissimo oggi stesso.