Como centro, ragazzini bevono alcol fino a stare male: coma etilico per un 17enne

I soccorsi sono intervenuti in via Crespi (poco distante da piazza Matteotti) in centro a Como intorno alle 17.30 di domenica 28 maggio. Alcuni passanti hanno notato un giovane riverso a terra. Non era solo, con lui c'era il suo amico in evidente stato confusionale. Non riuscendo a capire cosa stesse succedendo hanno chiamato il 118. Le due ambulanze, una della Croce Rossa e una della Croce Azzurra, e l'auto medica sono arrivate sul posto in codice giallo ma poi date le gravi condizioni dei due giovanissimi, nel trasportarli all'ospedale Sant'Anna hanno attivato il codice rosso. In particolare uno dei due, il 17enne, da quanto aveva bevuto era entrato in coma etilico. Anche l'amico è stato portato con urgenza al pronto soccorso in pessime condizioni.