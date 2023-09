Como centro: entra in pizzeria, pretende di mangiare senza pagare e diventa violento. Arrestato

È entrato nella pizzeria ristorante di via Borsieri a Como ieri sera 27 settembre, intorno alle 20 e pretendeva di cenare senza pagare con un atteggiamento aggressivo. Il proprietario ha quindi chiesto l'intervento della polizia che ha mandato subito una volante. Gli agenti, dopo aver ascoltato il racconto del ristoratore, hanno identificato il soggetto che, alla vista dei poliziotti si è ulteriormente alterato, rifiutandosi di dare le proprie generalità.

Invitato a salire sull’auto di servizio per essere portato in Questura, il 30enne marocchino ha iniziato ad inveire e minacciare i poliziotti e poi li ha aggrediti: 3 agenti sono finiti in pronto soccorso.

Con non poca fatica sono infine riusciti a contenere la furia dell’uomo che, anche dopo essere stato fatto salire in auto, ha continuato con le minacce e gli insulti ed è stato quindi stato arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Il P.M. informato dell’arresto ha disposto di trattenerlo nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo previsto per oggi. L’uomo è anche risultato essere irregolare sul territorio, senza una dimora fissa e pluripregiudicato.