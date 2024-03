Aggressione in centro a Como nella notte: 19enne in ospedale in pericolo di vita

Sono ancora pochissime le informazioni riguardo il terribile fatto di violenza avvenuto alle 2.30 circa in via Sant'Abbondio, all'altezza del civico 7 a Como, nella notte appena trascorsa tra il 2 e il 3 marzo. Secondo quanto riportato su Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ci sarebbe stata un'aggressione in cui è rimasto coinvolto un giovane di 19 anni che è stato portato in codice rosso, quindi in pericolo di vita, all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della battaglia. Oltre ai soccorsi del 118 (ambulanza della Croce Rossa e auto medica) sul posto gli agenti della polizia di Stato. Si attendono aggiornamenti ufficiali sulla terribile vicenda.