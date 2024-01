Como, cena di famiglia nel sangue: resta in carcere l'uomo che ha massacrato di botte la moglie

Naso rotto, capelli strappati e sangue ovunque. L'autore di questo violentissimo pestaggio si è avvalso della facoltà di non rispondere e il gip di Como ha convalidato l'arresto e la custodia cautelare in carcere. L'uomo era stato arrestato lo scorso sabato notte dalla polizia di Stato per aver picchiato la moglie dopo una cena in famiglia. Ore drammatiche, cominciate dopo che il 34enne di El Salvador aveva cominciato bere e a per motivi futili a rinfacciare varie cose alla donna, aggredendola come una furia davanti alla figlia di 7 anni.

Tutto ha avuto inizio verso le 2 della notte tra sabato e domenica scorsi, quando la madre di lei ha lanciato la richiesta d’aiuto al 112. La volante della polizia di Stato è quindi intervenuta all'interno di un appartamento in zona Camerlata, dove era stata segnalata una violenta lite in famiglia.

Ad aprire la porta di casa è stata una donna agitatissima, che ha indicato soltanto la direzione di una stanza dove il genero stava ancora picchiando a sangue la figlia. Una volta all’interno dell’appartamento gli agenti hanno visto che un uomo stava sferrando pugni in faccia a una donna, tenendola per i capelli: il suo viso grondava di sangue.

Durante la successiva denuncia la donna ha raccontato la sua vita fatte di violenze (anche sessuali). La 33enne dopo la serata è stata portata di corsa all’ospedale di San Fermo della Battaglia, dove le sono stati dati 40 giorni di prognosi per la frattura delle ossa nasali. L'uomo quindi resta in carcere in attesa della fine delle indagini e degli accertamenti.