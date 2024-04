Gli vietano di acquistare alcolici e lui prende a testate il direttore del Carrefour: arrestato

Gli hanno vietato di acquistare degli alcolici e allora si è scagliato contro il direttore del Carrefour Market in viale Recchi a Como. All'invito a posare le bottiglie ha tirato una testata sul viso del direttore e gli ha tirato anche un pugno per fargli cadere il cellulare.

Mentre la volante arrivava sul posto, il 30enne marocchino è fuggito in direzione di viale Masia. È stato subito raggiunto dai poliziotti che, con moltissime difficoltà, lo hanno assicurato nell’auto di servizio e portato in questura. Nel tragitto però il marocchino ha avuto modo di danneggiare le parti interne della volante e anche una volta in questura, ha continuato a inveire tra insulti e testate ai vetri degli uffici.

Subito dopo aver raccolto le dichiarazioni dei testimoni e la denuncia del direttore del Carrefour Market, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un marocchino di 30 anni, incensurato, in possesso di un visto per lavoro, domiciliato in provincia di Rovigo.

È stato anche denunciato a piede libero per oltraggio e danneggiamento. L'uomo, su disposizione del Pm, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura fino al processo che si terrà oggi 18 aprile.