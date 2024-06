Ruba una bottiglia di tequila al supermercato: denunciata ragazza di soli 15 anni

Aveva messo una delle due bottiglie di tequila dentro lo zaino, sperando di passare le casse. Quello che la ragazza non sapeva è che un addetto del Carrefour di via Recchi stava guadando i video dal sistema di video sorveglianza e aveva notato la giovane con una felpa di colore nero e uno zaino sulle spalle prendere dallo scaffale 2 bottiglie, di cui una era stata nascosta. Arrivata alla cassa, la commessa le ha detto che, data l’ora, non era più possibile acquistare alcolici e lei

ha lasciato giù la bottiglia, certa che nessuno si fosse accorto di quella nascosta. All’uscita però l’addetto alla sorveglianza le ha chiesto di mostrare il contenuto dello zaino e la 15enne di Como non ha potuto far altro che consegnare la bottiglia di tequila, del valore di 11,20 euro. A questo punto è intervenuta una volante della polizia di Stato e ha accompagnato la ragazza in Questura dove è stata denunciata per furto e affidata al padre.