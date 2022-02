Bassone, la protesta: "Lo Stato è assente, la situazione nel carcere di Como è al limite"

Troppo frequenti le aggressioni da parte dei detenuti: gli agenti della polizia Penitenziaria di Como denunciano l'assenza dello Stato con una manifestazione davanti ai cancelli del carcere Bassone.

"In pochissimi mesi - spiega Dario Esposito segretario provinciale UILPA ai microfoni del TG3 - ci sono state (da ottobre a oggi) 18 aggressioni e altrettanti colleghi che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Gli agenti della Penitenziaria spesso devono scegliere se subire passivamente un'aggressione o pagarsi delle spese processuali: mancano dei protocolli per sapere, in ogni circostanza, come comportarsi".

La situazione del carcere di Como è una delle più critiche in Lombardia a causa anche della struttura fatiscente.

"Dopo la chiusura delle strutture psichiatriche, gli agenti si sono trovati a dover gestire senza essere preparati situazioni al limite. Il 60% dei detenuti nel carcere è straniero e non possono essere applicate nei loro confronti misure alternative perché quasi sempre senza dimora. Ci sono 2 educatori nel carcere di Como e circa 360 detenuti".