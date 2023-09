Como, ancora caos traffico: bus in panne in piazza Vittoria

La storia sembra ripetersi (quasi) ogni giorno. Anche questa mattina il traffico a Como è in tilt. Uno dei motivi è sicuramente l'autobus in panne in piazza Vittoria, messo in modo tale da impedire il passaggio degli altri mezzi e così si è creato una specie tappo e una lunga fila di autobus che non riescono a partire. Possibili ripercussioni sul traffico anche in via Cattaneo e nelle vie limitrofe.