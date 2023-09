Como nel caos: allagamenti, treni fermi e auto in ostaggio del passaggio a livello

Una mattinata molto complicata a Como. Il traffico era decisamente intenso anche per i rallentamenti dovuti gli allagamenti creati dal temporale che questa notte ha colpito il Comasco e la Lombardia. A Como nelle prime ore della mattinata l'acqua sul lungolago non riusciva a defluire nei tombini. Come non bastasse ci sono stati problemi anche in stazione. Per circa un'ora (dalle 9.20 alle 10.20) il treno partito da Como Borghi si è fermato a Fino Mornasco. Segnalano il disagio anche sui social: "Sono le 10:20, siamo fermi a Fino Mornasco. Partita da Como Borghi alle 09:20. Trenord dovrebbe vergognarsi. Treno da Como per Milano bloccato per un guasto a Rovellasca. Ci riportano a Como. Stamattina tra cancellazioni e ritardi non so quante persone non sono riuscite ad arrivare al lavoro o a scuola. È così da mesi, chi risponde?".

Dopo un'ora il treno è tornato alla stazione di partenza a Como. "Come al gioco dell'oca, si riparte dal via. L' oca però sono io che sostengo e utilizzo i mezzi pubblici", scrive indignata una passeggera.

Disagi anche per gli automobilisti fermi al passaggio a livello di Como Borghi per oltre 15 minuti in pieno orario di punta, proprio per l'accumularsi di ritardi, cancellazioni e problemi vari sulla linea ferroviaria.

Via Dante è rimasta completamente bloccata e all'incrocio, ci spiega una nostra lettrice, "le macchine erano incastrate una con l'altra e la gente suonava il clacson e stava bellamente in mezzo alla strada bloccando così tutta la circolazione".