Oggi 25 febbraio intorno alle 15.30 un camion che passava in via Colombo ha perso dal suo carico una bobina d'acciaio pesante alcune tonnellate che ha invaso la carreggiata. Sono prontamente intervenuti i vigili del Fuoco di Como che hanno messo in sicurezza la strada e rimosso la bobina. Non si segnalano feriti.