Intervento tecnico urgente dei vigili del fuoco oggi 22 giugno a Como in piazza Camerlata angolo con via Canturina. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona rimuovendo alcune parti pericolamti dal tetto di un palazzo. I lavori sono iniziati intorno alle 10.45. Sul posto anche la polizia locale per limitare i disagi del traffico e della viabilità.