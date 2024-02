Camerlata, fermato dalla polizia lancia la droga oltre un muro: denunciato 18enne

Quando ha visto la volante della polizia in via Scalbrini (quartiere Camerlata) è scappato e insieme a un altro ragazzo, ha cambiato strada camminando velocemente. I due comunque sono stati raggiunti e fermati. Quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti di identità, all’improvviso si sono dati alla fuga, scappando in una via laterale e dividendosi. I poliziotti sono riusciti a inseguirne soltanto uno, notando che si liberava di alcuni oggetti lanciandoli al di là di un muro di cinta.

Il ragazzo è stato raggiunto poco dopo e, nonostante la sua reazione violenta, è stato bloccato. Si tratta di un 18enne tunisino, regolare sul territorio e con precedenti di polizia, domiciliato presso la parrocchia di Rebbio, dove occupa un posto letto.

Sono stati recuperati gli oggetti lanciati dal tunisino: erano quasi 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale idoneo al taglio e al confezionamento della droga. Portato in questura, il ragazzo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.