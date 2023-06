I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti oggi 12 giugno alle 14.40 a Como, in via Milano all'altezza del civico 175 per sistemare e mettere in sicurezza un cornicione pericolante. Alcuni calcinacci erano già caduti in strada ma forunatamente senza colpire i passanti e nessuno è rimasto coinvolto.