Como, cade in casa al sesto piano: salvata dai vigili del fuoco con l’autoscala

I vigili del fuoco della sede centrale di Como sono intervenuti questa mattina 22 settembre insieme al personale del 118 in via Santo Garovaglio per soccorrere una persona in una abitazione al 6 piano. Una signora 87enne è caduta in casa procurandosi alcune fratture e necessitava di essere trasportata in ospedale. È stato necessario il recupero con autoscala dell'anziana che, una volta a terra, è stata affidata alle cure del personale sanitario.