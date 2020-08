Como, scampato pericolo: cade un grosso ramo sfiornado i tavolini di un bar

Un ramo piuttosto grosso è caduto stamattina, 27 agosto, in Largo Gianfranco Miglio, fine via Carducci, proprio sotto i tavoli del bar Francesco. Fortunatamente non si segnala nessun ferito e la zona è stata subito messa in sicurezza dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine. Certamente poteva andare molto peggio, considerando anche la pesantezza del ramo caduto e che ha sfiorato alcuni tavolini del bar.

