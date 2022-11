Como, cade in bicicletta in via Regina Teodolinda: ferito gravemente

Codice rosso oggi domenica 13 novembre in via Regina Teodolinda a Como. Poco dopo le 11, come segnalato anche su Areu (Agenzia Regionale Emergenze Urgenze) un uomo di 62 anni è caduto dalla biciletta riportando gravi ferite tanto che i soccorsi del 118 sono intervenuti prima in codice giallo, poi, una volta constatate le condizioni dell'uomo, diventato rosso. Sul posto un'ambulanza della Ctoce Rossa e un'auto medica. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nell'incidente ma si attendono ricostruzioni ufficiali.