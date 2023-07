Brusca manovra con l'autobus, neonata cade dalla carrozzina: ricoverata al Sant'Anna

Una curva brusca e la carrozzina, in cui c'era una neonata, si è ribaltata e la bimba è caduta e rotolata sul bus. Grande spavento questa mattina a Como quando l'autobus di linea ha svoltato da via Belvedere a sinistra verso via del Lavoro. Secondo quanto è stato possibile ricostruire la neonata è stata subito trasportata all'ospedale Sant'Anna dove è tutt'ora in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. La piccola viene tenuta sotto osservazione in via precauzionale.

In aggiornamento.