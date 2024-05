Brogeda, troppo nervoso in dogana: auto controllata dai "cacciavitisti". Trovati oltre 200mila euro

Nei giorni scorsi al valico autostradale di Brogeda è stato sottoposto a controllo un uomo di 31 anni, di origini ucraine e residente in Germania che proveniva dalla Svizzera in entrata in Italia. Alla domanda di rito se trasportasse al seguito denaro e/o strumenti negoziabili per importo pari o superiore ai diecimila euro, l'uomo ha dichiarato di avere con se circa 8.000 euro.

La dichiarazione non è sembrata attendibile agli uomini della guardia di finanza a causa della troppa agitazione del 31enne. Il controllo è quindi stato approfondito dai militari "cacciavitisti" che hanno ritrovato, in un vano sotto il cambio dell’auto, diversi sacchetti con il denaro nascosto. L'eccedenza di valuta trasportata oltre i diecimila euro ha superato di gran lunga la soglia di 40.000 euro stabilita come una delle condizioni di accesso all’istituto dell’oblazione immediata. La somma ritrovata in contanti, infatti, era di 219.150 euro. Il 50% della somma eccedente il limite previsto ex legge, per un importo pari a 104.575 euro è stato immediatamente sequestrato.