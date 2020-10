Como- Brogeda, confiscati 59mila euro ad un cittadino svizzero diretto in Italia

Nelle scorse ore, Funzionari della Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Ponte Chiasso e militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, nell’ambito dei controlli istituzionali volti al contrasto dei traffici illeciti, hanno fermato un cittadino di

nazionalità svizzera che stava per varcare il confine italiano.

Alla domanda di rito, volta a conoscere se trasportasse denaro, il passeggero rispondeva negativamente, ma dal controllo eseguito nel bagaglio e tra gli effetti personali veniva rinvenuto denaro contante in diversi tagli e valute (franchi svizzeri, euro, dollari), per un controvalore complessivo di oltre 124.000 euro.

Ai sensi della normativa vigente (D.Lvo 195/2008), i Funzionari e i militari operanti hanno quindi sottoposto a sequestro amministrativo il 50% del denaro contante che si è tentato di trasferire indebitamente, oltre la soglia consentita dalla legge, pari a 59.606,27 euro.

L’attività di servizio in argomento si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza ai valichi di confine italo-svizzeri, a presidio della legalità e per garantire il rispetto della normativa relativa alla circolazione transfrontaliera di capitali.

