Como, ruba la borsa a una coppia di turisti seduta al bar: i clienti lo inseguono e lo bloccano. Arrestato

Non ci hanno pensato due volte alcuni clienti del bar Krudo in piazza Volta a Como a inseguire colui che, pochi istanti prima, aveva rubato la borsa a due turisti seduti al tavolo del locale.

Verso le 2.30 di notte le volanti della polizia di Stato sono state inviate sul posto. Gli agenti sono stati quindi informati dell’inseguimento nel centro storico della città e, mentre una pattuglia si è recata al locale, una seconda ha raggiunto il fuggitivo ed i suoi inseguitori fino a piazza San Fedele, dove ha preso in consegna il responsabile, che era già stato bloccato.

Una volta in Questura i poliziotti hanno ricostruito nei dettagli la vicenda e, dopo aver formalizzato la denuncia e riconsegnato la borsa ai turisti, hanno identificato l’autore del furto. È un cittadino marocchino di 30 anni, senza documenti ed irregolare sul territorio, con precedenti di polizia e con svariati alias.

Su disposizione del P.M. di turno, è stato arrestato per furto aggravato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima, fissato per oggi.