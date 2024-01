Como, di giorno ruba nei bar, di notte col martello cerca di entrare in una casa: denunciato 2 volte

Doppia denuncia per un algerino di 24 anni irregolare sul territorio e con svariati precedenti per reati contro il patrimonio. Tutto è cominciato la mattina del 17 gennaio quando il giovane ha rubato, con fare prepotente, in vari negozi della zona di Como Borghi: caramelle e cioccolatini in un bar di via Sirtori, cosmetici da un espositore di un parrucchiere di via Giulini e infine anche nel bar della stazione dove ha preso dolciumi vari. Proprio qui è stato bloccato dall’intervento degli agenti della squadra Volante, chiamati dal titolare del bar. In questura è stato denunciato per furto e per la sua posizione irregolare sul territorio italiano. Ma non è finita così. Noncurante della denuncia che già pendeva sulla sua testa, il 24enne algerino è stato uno dei protagonisti di alcune scorribande notturne nella notte tra il 17 e il 18 gennaio, intorno alla 1.30. In un condominio di viale Innocenzo XI, a pochi passi dalla questura, era stata segnalata la presenza di un individuo armato di martello che tentava di accedere agli appartamenti, ed era lui. I poliziotti, immediatamente intervenuti, lo hanno sorpreso, ancora con il martello in mano. Portato di nuovo in questura lo straniero è stato denunciato per violazione di domicilio e possesso di oggetti atti a offendere.