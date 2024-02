Como Borghi, folla sui binari e treno in arrivo: cosa è successo

Una mattinata quella di oggi martedì 6 febbraio in salita e anche piuttosto "pericolosa" per i pendolari e gli studenti in partenza da Como Borghi. Come ci segnalano i disagi sono cominciati intorno alle 8.21 quando il treno da Milano (in ritardo di 10 minuti) si è fermato a Como Borghi e sono state fatte scendere tutte le persone perché la fermata Lago era stata soppressa anche se il treno era nuovo e non sembrerebbe essersi trattato di un guasto. Nel frattempo, come segnalano su Facebook, c'è un treno in arrivo da Lago. Ma la gente è sui binari, le macchine sono in transito.

"In un primo momento, scrive Antonella Falbo su Facebook, il treno era fermo in attesa e i passaggi a livello in centro città sono stati abbassati per quasi 10 minuti, il traffico bloccato. Poi si è abbassato il passaggio a livello a Borghi e la gente attraversa con il treno in transito. Guardate il treno in arrivo, la macchina e le persone (in foto). Da denuncia".