Como, una storia di degrado: bambina abbandonata in viale Geno dalla madre ubriaca

Il fatto è avvenuto a Como, in Viale Geno domenica 21 agosto. Una donna russa di 40 anni, che abita nel milanese, è stata fermata dalla polizia per abbandono di minori, atti osceni in luogo pubblico, ubriachezza molesta e per essere senza documenti. Questo è l'epilogo della triste storia di degrado raccontata da La Provincia e che vede come protagonista una bambina di soli 10 anni. Mentre la mamma beveva e si divertiva con un uomo, appartandosi con lui in varie occasioni, la piccola rimaneva sola. Erano nel pressi del Lido Giulietta al Lago e tanti sono stati i testimoni di questo comportamento. La giornata si è svolta quasi tutta così, con la bambina sola e la madre appartata. Alle 19 la situazione peggiora e la donna che a quel punto era davvero ubriaca si è allontanata nuovamente ma senza fare ritorno. Mentre la polizia arrivava in viale Geno e cercava di rintracciarla, i dipendenti del Lido hanno consolato la bimba che piangeva e diceva di non voler tornare a casa.

La bambina con il benestare del tribunale dei Minori di Milano, è stata affidata ad una sua vicina di casa a Segrate, dove viveva con la madre.

La donna dopo essere stata rintracciata e portata in questura, è stata denunciata a piede libero con una lunga lista di accuse: atti osceni in luogo pubblico, abbandono di minori, ubriachezza molesta.