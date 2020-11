Centro Como: vende bici rubate ma la polizia lo scopre e lo denuncia

Un uomo di 37 anni è stato denunciato dalla polizia della Questura di Como per ricettazione di biciclette rubate. L'uomo, che si è poi scoperto essere residente in provincia e avere diversi precedenti penali per furto, è stato notato nella mattina del 26 novembre 2020 mentre usciva con atteggiamento sospetto dal cancello di un condominio di via Monti. L'uomo non solo non ha saputo giustificare la sua prsenza in quel posto ma non ha saputo nemmeno giustificare la provenienza di ben 4 biciclette presenti in quell’area condominiale. Tra l'altro nel vano portaoggetti di una di quelle bici è stato poi trovato un tronchese in ferro con la punta spaccata.

Alcuni condomini dello stabile hanno riferito di non conoscere la provenienza delle bici ma di aver notato anche loro diversi incontri tra il l'uomo e altre persone non meglio identificate, finalizzati allo scambio anche di altri velocipedi. Pertanto l’uomo è stato accompagnato in Questura e denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.

Le biciclette sequestrate

- MTB Vertek – Gravity di colore bleu e nero;

- MTV B’TWIN – Decathlon – Rive Side 500 di colore bleu;

- CITY BIKE Adriatica – Export con cestino anteriore di colore marrone con blocco meccanico a combinazione ruota posteriore;

- CITY BIKE Torpado di colore bleu con cestino anteriore e privo della batteria.

Il questore di Como invita tutti i cittadini che hanno subito il furto di un velocipede la cui descrizione dovesse corrispondere a quelle sopra indicate a rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura, inviando una mail all’indirizzo urp.quest.co@pecps.poliziadistato.it (o telefonando al numero 031317513) allegando, copia della denuncia presentata, una descrizione del velocipede e ove possibile documenti relativi all’acquisto. Una volta avvenuto il riconoscimento e, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, la merce rubata verrà restituita al legittimo proprietario.