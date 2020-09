Baby gang, in comunità anche il capo branco: la polizia aspettava il suo rientro dalla Tunisia

Nella giornata di ieri, 26 settembre, la polizia di stato ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un minore, dopo una specifica attività investigativa, coordinata dalla Procura per i Minorenni di Milano e condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Como. Sotto osservazione una banda di minorenni, ritenuti responsabili di alcune rapine a danno di loro coetanei commesse a Como lo scorso mese di dicembre. Il Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ritenendo sufficienti gli elementi probatori acquisiti aveva deciso, nei confronti dei quattro indagati, un percorso riabilitativo in comunità.

Le indagini avevano consentito di ricostruire il modus operandi utilizzato dalla banda: uno di loro, avvicinava le vittime con fare amichevole e le conduceva in vicoli poco frequentati dove trovava ad attenderli gli altri che, con minacce e violenze, costringevano i malcapitati a consegnare soldi e capi di abbigliamento di marca indossati.

In data 16.06.2020, la Squadra Mobile eseguiva l’Ordinanza nei confronti di tre dei quattro minori indagati in quanto uno di essi, B. A., di origine tunisina, ritenuto a capo della banda e probabilmente coinvolto in tutti gli episodi delittuosi ed al quale la Procura contesta anche una violenza sessuale a danno di una minore, era nel frattempo tornato in patria per trascorrere un periodo di vacanza.

A causa dell’emergenza Covid, l’indagato, nel frattempo divenuto maggiorenne, era rimasto bloccato nel suo Paese riuscendo a fare ritorno in Italia solo nella giornata di ieri quando, al porto di Genova, ha trovato ad attenderlo gli agenti della Questura di Como che gli hanno notificato il provvedimento del Gip e dopo la profilassi sanitaria, lo hanno accompagnato presso la Comunità individuata dal U.S.S.M. di Milano.





