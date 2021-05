È stata trovata a Como l'auto di Riccardo Giuliani scomparso da Busto Arsizio: al via le ricerche in zona

Non si hanno notizie del 35enne dal 24 aprile: dopo il ritrovamento dell'auto in via Bontempelli sono scattate le azioni di ricerca da parte degli organi competenti di Como

Riccardo Giuliani è scomparso da Busto Arsizio il 24 aprile, ha 35 anni e della sua vicenda si sta occupando anche la nota trasmissione di Rai Tre Chi l'ha Visto?. La sua macchina, come confermatoci anche dalle autorità competenti, è stata ritrovata proprio a Como in via Bontempelli in zona Sagnino. L'auto, una Volkswagen Tiguan di colore bianco era in un parcheggio e del ritrovamento del veicolo si stanno occupando i carabinieri di Como, cercando eventuali indizi che possano ricondurre al 35enne di cui ancora non vi è traccia. Nel mentre è stata avviata la macchina delle ricerche e sono scesi in campo anche i vigili del fuoco di Como che partendo dal parcheggio dove è stata ritrovata l'auto, stanno cercando Riccardo nelle zone limitrofe.

Attendiamo aggiornamenti.