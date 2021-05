È stata trovata a Como l'auto di Riccardo Giuliani scomparso da Busto Arsizio: al via le ricerche in zona

Non si hanno notizie del 35enne dal 24 aprile: dopo il ritrovamento dell'auto in via Bontempelli sono scattate le azioni di ricerca da parte degli organi competenti di Como

Riccardo Giuliani è scomparso da Busto Arsizio il 24 aprile, ha 35 anni e della sua vicenda si sta occupando anche la nota trasmissione di Rai Tre Chi l'ha Visto?. La sua macchina, come confermatoci anche dalle autorità competenti, è stata ritrovata proprio a Como in via Bontempelli in zona Sagnino. L'auto, una Volkswagen Tiguan di colore bianco era in un parcheggio e del ritrovamento del veicolo si stanno occupando i carabinieri di Como, cercando eventuali indizi che possano ricondurre al 35enne di cui ancora non vi è traccia. Nel mentre è stata avviata la macchina delle ricerche e sono scesi in campo anche i vigili del fuoco di Como che partendo dal parcheggio dove è stata ritrovata l'auto, stanno cercando Riccardo nelle zone limitrofe. Sono impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco dei corpi speciali Saf e Tas (topografia applicata al soccorso), con elicottero, volontari della protezione civile della provincia di Como con unità cinofile, soccorso alpino, carabinieri e carabinieri forestali. Le ricerche sono state interrotte verso le ore 19 di oggi, 14 maggio e riprenderanno domattina.

(foto della trasmissione di Rai Tre Chi L'Ha Visto?)

La scomparsa di Riccardo Giuliani

Riccardo Giuliani è residente a Busto Arsizio ma originario di Legnano. Il 25 aprile avrebbe dovuto partecipare alla prova del suo pranzo di nozze ma il 35enne è scomparso la sera prima. Il 24 sera sul Sempione ha eluso un posto di blocco ed è andato a Milano. Lì il suo telefono ha agganciato una cella per l'ultima volta. E dal giorno dopo sono partite le denunce di scomparsa da parte della famiglia e della compagna, anche tramite Chi l'ha Visto? ma fino al ritrovamento della sua auto in via Bontempelli a Como non si avevano indicazioni sul dove cercarlo.

Attendiamo aggiornamenti.