È accaduto oggi 11 gennaio a Como in via Scalabrini angolo via Giussani. Erano circa le 12.30 quando un'auto, per dinamiche ancora da stabilire, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Como e la polizia Locale. È rimasto ferito un uomo di 52 anni ma senza gravi conseguenze. Sul posto è comunque arrivata anche un'ambulanza della Croce Rossa per i dovuti controlli.