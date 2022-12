Como, arrestato l'uomo che spaccava i finestrini e squarciava le gomme delle auto in sosta

Il vandalo "seriale" che da fine novembre andava in giro di notte a spaccare finestrini e rovinare le auto in sosta a Como centro è stato arrestato dalla polizia di stato.

A partire dagli ultimi giorni di novembre a Como si sono verificati numerosissimi danneggiamenti di auto a cui sono stati infranti i finestrini e tagliate le gomme e dalle quali spesso sono stati rubati denaro e oggetti vari.

Il fenomeno ha interessato varie aree della città e la questura di Como, per individuarne l’autore, ha notevolmente potenziato il numero di uomini e mezzi in città, soprattutto nelle ore notturne.

Sono stati aumentati gli equipaggi delle volanti a cui sono state anche affiancate pattuglie in borghese, per presidiare le aree maggiormente colpite, ossia la zona dello stadio, viale Varese, via Mugiasca, piazza Vittoria, la zona Mercato, Como Borghi e la zona delle Poste Centrali.

È stata anche avviata una minuziosa attività di visione delle immagini registrate dalle telecamere in corrispondenza delle aree urbane in cui si erano verificati i fatti.

Questa intensa attività di indagine e di capillare controllo del territorio ha finalmente consentito di arrestare, in flagranza di reato, un venticinquenne italiano, nato e residente a Legnano che, è stato poi accertato, partisse ogni qualvolta dalla sua residenza raggiungendo il centro di Como in treno.

L'arresto in flagranza di reato: sangue sulle mani

In particolare, verso le 4.40 di oggi 8 dicembre 2022 è arrivata alla sala operativa della questura la segnalazione di un uomo che stava rompendo i finestrini di alcuni veicoli in sosta tra via Ciceri e via S. Martino.

Il piano predisposto dalla questura di Como, ha permesso che le volanti e gli equipaggi in borghese raggiungessero immediatamente il luogo della segnalazione, rintracciando un uomo che, alla loro vista, cercava di disfarsi di un martelletto frangi vetro, del tipo di quelli che si trovano sui treni.

L'uomo, che aveva diverse ferite alla mano destra, che sanguinava, dopo pochi istanti ha ammesso di aver danneggiato un numero imprecisato di auto, senza dare alcuna giustificazione.

Perquisito, il fermato è stato trovato in possesso denaro, sia franchi svizzeri che euro, oltre che di un coltellino multiuso in acciaio.

Nel suo zaino sono stati inoltre ritrovati diversi oggetti, di verosimile provenienza furtiva, tra cui alcuni auricolari bluetooth, delle powerbank, diversi profumi di marche famose, degli occhiali da sole ed una tessera sanitaria il cui furto era stato denunciato a Milano lo scorso novembre.

Mentre una volante lo accompagnava in questura, altri equipaggi hanno perlustrato le vie limitrofe individuando diverse vetture con i finestrini rotti, ed in particolare: 5 auto in via Ciceri, 2 auto in via Don Minzoni, 4 auto in via San Martino e 5 auto in via Zezio.

Il 25enne è risultato un pluripregiudicato con precedenti penali per i reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione e per reati in materia di stupefacenti.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato e denunciato in stato di libertà per ricettazione e sarà sottoposto a rito direttissimo nella giornata di domani 9 dicembre 2022.