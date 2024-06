Como, arrestato spacciatore di 18 anni in via Anzani: incastrato dalle fototrappole

La base operativa per lo spaccio di droga, per lo più hashish era diventato un piccolo patio di uno dei palazzi di via Anzani a Como. Così i poliziotti della squadra mobile di Como per qualche settimana hanno fatto appostamenti, pedinamenti e sequestri di piccoli quantitativi, utilizzando anche "fototrappole" per certificare le attività illecite - documentando quella posta in essere dal 18enne algerino, residente nella medesima strada e dove lo stesso cedeva e deteneva le dosi di droga.

Dopo aver messo insieme tutte le prove necessarie gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti per arrestare il giovane algerino di 18 anni, trovandogli addosso un panetto di hashish del peso di 95,11 grammi. Il ragazzo, regolare sul territorio, con precedenti di polizia per reati della medesima natura, contro il patrimonio e contro la persona (reati collezionati in gran parte da minorenne), è stato portato al Bassone.

Proseguiranno le attività di prevenzione e repressione dei reati da parte della polizia di Stato in città e in via Anzani, secondo le direttive impartite dal questore di Como, Marco Calì.