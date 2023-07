Como, viale Geno: arrestato il rapinatore di Rolex

A seguito dei recenti episodi di criminalità ripetutisi negli ultimi giorni nelle zone centrali del capoluogo, sono stati predisposti mirati servizi della polizia finalizzati a incrementare il controllo del rerritorio soprattutto nelle zone più sensibili. In tale ambito è stato immediato l’intervento delle volanti a seguito dello strappo di un orologio di ingentissimo valore ai danni di un turista che nella serata di ieri passeggiava con la famiglia in viale Geno, il quale, coadiuvato da un agente della polizia penitenziaria di Como libero dal servizio, ha rincorso il soggetto. Subito dopo sono stati raggiunti dagli equipaggi del pronto intervento che hanno arrestato il malfattore. L’uomo è risultato essere un 31enne di Napoli, pregiudicato specializzato in questo tipo di reato e già più volte arrestato per il furto di orologi di alto pregio in varie località del territorio nazionale. Nel contempo e stato sequestrato anche uno scooter che si presume fosse in uso a un complice fuggito al sopraggiungere degli agenti di polizia. Sono in corso indagini per giungere alla sua identificazione e alla conseguente denuncia, nel mentre l’arrestato, su disposizioni del P.M. di turno è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura per essere giudicato con il rito direttissimo alle 11.45 di questa mattina.

Nella stessa serata, sempre nell’ambito degli stessi controlli organizzati dalla Questura di Como, è stato tempestivamente rintracciato un italiano di 26 anni originario di Agrigento, domiciliato in città, che sempre nel centro storico del capoluogo aveva poco prima infranto un finestrino di un’autovettura per rubare al suo interno. Notato nel mentre commetteva il reato ha tentato di fuggire ma i poliziotti delle Volanti lo hanno in poco tempo fermato e denunciato all’Autorità Giudiziaria.