Arrestato l'uomo con la Mercedes grigia che spaccava i finestrini e rubava dalle auto in sosta

Girava a bordo di un Van Mercedes grigio e si fermava di volta in volta dove c'erano auto parcheggiate "appetibili" per rubare al loro interno. Dall’inizio dell’anno, sono stati registrati diversi episodi di furti avvenuti sulle auto in sosta in città, specialmente nei parcheggi vicino allo stadio e in zona Villa Olmo e. Grazie anche allo scambio di informazioni tra le questure, ieri è stata segnalato proprio in zona Villa Olmo la presenza del van Mercedes grigio e un 24enne bosniaco, che aveva appena spaccato i finestrini di due macchine per rubare, tra le alte cose, un monopattino, è stato colto sul fatto.

L'uomo, irregolare e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, responsabile di furto aggravato su auto in sosta è stato arrestato e il processo per direttissima si terrà oggi 24 aprile. In Questura i poliziotti hanno ricostruito l’intera vicenda, raccogliendo le denunce dei proprietari dei mezzi e restituendo il monopattino al legittimo proprietario.