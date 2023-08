Vanno al Bennet di Tavernola e cercano di fare la spesa gratis: arrestati

Si aggiravano in maniera sospetta tra gli scaffali del supermercato e sono stati notati dagli addetti della sorveglianza. Erano in due e man mano infilavano nei loro zaini la merce, salvo poi arrivare alle casse e oltrepassarle come nulla fosse senza pagare. Ieri 17 agosto sono stati quindi fermati dal vigilante e quando hanno aperto lo zaino all'interno c'erano circa 530 euro di prodotti rubati. Il direttore del Bennet di Tavernola ha quindi contattato la polizia che ha inviato una Volante in via Asiago.

All’arrivo degli agenti i due uomini, un 29enne ucraino e un 38 enne uzbeko, entrambi residenti a Como e con numerosi precedenti penali, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e saranno giudicati nella mattinata odierna.