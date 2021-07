Como, 5 mesi d'inferno: appostamenti, minacce di morte e pietre contro l'auto. Arrestata l'amica stalker

Persequitata, malmenata, minacciata da quella che doveva essere un'amica. Una situazione invivibile che ha causato alla vittima profondi stati d'ansia e difficoltà ad addormentarsi e stare sola.

Alle 20:30 di giovedì 29 luglio le Volanti della Questura di Como hanno finalmente arrestato per stalking una cinquantenne comasca, F.L..

Si è trattato dell’epilogo di una serie di comportamenti persecutori che F.L. ha posto in essere, a partire dal marzo di quest’anno, dei confronti di un’altra donna.

Le due donne, vittima e carnefice, si erano conosciute nell’ottobre 2020, allorquando si erano ritrovate entrambe ricoverate in ospedale. Ne era nata una bella amicizia, tale da spingere la donna ad offrire ospitalità nella propria abitazione all’odierna indagata, che nel frattempo aveva perso la disponibilità della sua casa.

Ma, quasi subito, la convivenza si era rivelata problematica. Quest’ultima aveva infatti iniziato a chiedere insistentemente del denaro all’amica, minacciandola e addirittura malmenandola qualora costei non avesse esaudito le sue richieste. Ormai esasperata la padrona di casa aveva quindi denunciato per estorsione l’ormai ex amica e la aveva allontanata.

Da quel momento in poi per la donna la vita è diventata un inferno. Parecchie volte F.L. si è presentata sotto casa sua, o addirittura davanti all’ingresso del suo appartamento, minacciandola di morte, bussando alla porta e suonando insistentemente al citofono o al campanello. In una circostanza l’arrestata ha danneggiato ’auto della denunciante tirandogli contro delle pietre ed in un’altra occasione le ha buttato a terra lo scooter.

Questa situazione, oramai insostenibile, aveva causato alla vittima un continuo stato di ansia, notevoli difficoltà a prendere sonno ed il terrore da stare da sola, tanto da indurla a chiedere ad una amica di stare con lei, a casa sua, per un po’.

L’ultimo intervento, in ordine di tempo, le Volanti lo avevano fatto appena tre giorni prima dell’arresto, quando erano intervenute a casa della vittima perché, per l’ennesima volta, F.L. le si era presentata sotto casa minacciandola di morte, addirittura alla presenza degli agenti. In quella occasione, dopo essere stata portata in Questura e denunciata, era stata ricoverata in Ospedale per una visita psichiatrica.

Appena uscita dal nosocomio, F.L. è nuovamente andata sotto casa dell’amica, minacciandola ancora di morte e, questa volta, è stata arrestata dagli agenti della Volante intervenuti sul posto.