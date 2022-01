Como, abuso di alcol: ricoverati nella notte due ventenni

Un venerdì notte all'insegna dell'abuso di alcol a Como. In alcuni casi, i più gravi sono dovuti intervenire anche i soccorritori del 118 ed è stato necessario il ricovero. Due codici rossi, quindi interventi che indicano la massima urgenza sono scattati dopo le tre di notte in città. Il primo in via Giulio Rubini alle 3.32. Un ragazzo di 22 anni è stato portato al Valduce di Como per intossicazione etilica. Le sue condizioni sono migliorate dopo l'intervento dei soccorritori.

Più grave invece il 24enne soccorso alle 3.55 in via Gerolamo Borsieri. Il giovane raggiunto sempre in codice rosso dall'ambulanza, è stato portato al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove è stato ricoverato in codice giallo. In via Borsieri erano presenti anche gli agenti della Questura.

I due ragazzi non sarebbero in pericolo di vita grazie anche all'intervento puntuale dei soccorritori ma ricordiamo che l'intossicazione grave da alcol può condurre anche al coma.