Como, per rubare usava la "tecnica dell'abbraccio": allontanata dal territorio

Nella mattinata di ieri, 2 novembre, un equipaggio della Squadra Volante della Polizia di Stato gli ordinari servizii di controllo sul territorio passando in via Bellinzona hanno notato una donna che si intratteneva a parlare con un signore anziano, molto distinto.

La donna, appena vista l’auto della Polizia, si è allontanata velocemente.

Gli agenti insospettiti da questo atteggiamento, l' hanno raggiunta per procedere ad un controllo e per chiederle di esibire i documenti. La donna ha quindi dato ai poliziotti una carta di identità romena, dichiarando però di essere domiciliata in provincia di Milano senza però riuscire a dare agli operatori una valida spiegazione del perché si trovasse a Como.

Nel frattempo gli agenti prendendo contatti con l’uomo che la donna aveva avvicinato poco prima del loro arrivo, appuravano che era stato avvicinato dalla donna con la banale scusa di sapere che ore fossero e di aver notato che lei guardava con insistenza il suo orologio, del valore di circa 2.000,00 euro e che alla vista degli agenti si era allontanata improvvisamente.

Accompagnata in Ufficio per le operazioni di rito, a carico della donna identificata per F. A. del ’90, risultavano numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in particolare per furto e furto con destrezza mediante l’utilizzo della “tecnica dell’abbraccio” reato, quest’ultimo, per il quale la donna aveva riportato anche una condanna nel 2018, oltre a due divieti di dimora nelle provincie di Parma e Mantova inflitti dalle rispettive autorità giudiziarie.

Terminate le formalità di rito la donna è stata accompagnata presso il locale Ufficio Immigrazione che ha provveduto a far emettere dal Prefetto un provvedimento di allontanamento dal Territorio