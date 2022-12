L'ultimo saluto a Alberto Tamagnone, oggi i funerali a Como

Si terranno oggi 7 dicembre alle ore 15 alla Chiesa del Crocefisso in viale Varese i funerali di Alberto Tamagnone. Il giovane veterinario della clinica Lariana di via Borsieri, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto martedì 29 novembre. Era a bordo della sua moto quando intorno alle ore 14.30, si è scontrato con un furgoncino. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ma giunto all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia i medici hanno fatto un disperato tentativo. Purtroppo Alberto non ce l'ha fatta.

La vicenda ha profondamente scosso l'intera comunità comasca. La famiglia ha donato, in un ultimo gesto d'amore, gli organi di Alberto e grazie a questo altre persone avranno la possibilità di cirarsi e di vivere.