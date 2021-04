Como, prende a pugni e deruba un uomo alla fermata del bus. Poi in questura spacca una vetrata: arrestato

Nella serata di sabato 24 aprile, alle ore 22 circa, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti tra via

Innocenzo e Gallio per soccorrere la vittima di un aggressione avvenuta alla fermata dell’autobus. Infatti poco prima,

le forze di Polizia erano state fermate da una passante, che ha detto di aver assistito all’aggressione di un uomo anziano da parte di un uomo di colore. Giunti sul posto, insieme agli agenti della Guardia di Finanza, è stata rintracciata la vittima dell’aggressione, un uomo di anni 64 che ha dichiarato di essere stato aggredito, percosso con diversi pugni al volto e derubato portafogli da uno straniero alto, magro e con un cappello con visiera di colore scuro, che era scappato subito.

Alcuni rapidi giri in zona hanno permesso agli agenti della Guardia di Finanza di individuare l’aggressore in via

Regina ancora in possesso del portafogli che è stato restituito alla vittima con tutto il contenuto. Lo straniero è stato quindi arrestato e accompagnato in questura dove, in attesa del processo per direttissima, ha dato in escandescenza danneggiando una vetrata e una telecamera di sorveglianza.



Il cittadino somalo, D. M. M., di anni 22, regolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora, è quindi finito incarcere dopo essere stato condannato dal Giudice di Como a 3 anni e 6 mesi di reclusione, 1000 euro di multa e le spese di mantenimento in carcere per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.