Como, operazioni antidroga in borghese davanti alle scuole: 17enne trovato con 2 grammi di marijuana

Via Mentana

Nei giorni scorsi era arrivata sulla piattaforma della Polizia di Stato Youpol una segnalazione in merito a un un parcheggio di Via Mentana a Como, a pochi metri dalle scuole Plinio e Pascoli, dove alcuni ragazzi si riunivano per fumare spinelli prima di entrare a scuola al mattino presto.

Così, agenti in borghese della Questura di Como, mercoledì mattina, hanno fatto un accesso in quel parcheggio e hanno identificato alcuni giovani che fumavano.

Nel momento in cui si erano qualificati, cinque di questi ragazzi sono scappati via ma sono stati prontamente bloccati su un’uscita secondaria dove erano in attesa altri agenti.

Uno dei giovani, di 17 anni, a pochissimi giorni dal diventare maggiorenne, è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di marijuana e, pertanto, è stato segnalato amministrativamente.