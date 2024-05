Accasciato a terra, vogliono aiutarlo ma lui da di matto: aveva un coltello da caccia con una grossa lama

Era accasciato a terra e sembrava stesse male, così alcuni passanti hanno chiamato il 112 e un equipaggio della polizia di Stato è subito arrivato nei pressi del Tempio Voltiano per verificare la situazione. Gli agenti, mentre con calma cercavano di capire quali fossero le difficoltà dell'uomo in terra per poterlo aiutare, hanno notato che nascondeva una fondina agganciata alla cinta dei pantaloni. Quando hanno cercato di prenderla l'uomo ha dato in escandescenza e ha cominciato a scalciare verso i poliziotti che sono riusciti a bloccarlo e impedirgli di estrarre il coltello da caccia lungo 20 cm con tira pugni incorporato che era nella fondina. L'uomo è un cittadino polacco di 34 anni, mai censito negli archivi di polizia, ed è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e detenzione illegale di armi. Il P.M. di turno avvisato dell’arresto, ha disposto il processo per direttissima, previsto per oggi.

Altri controlli a Como

La polizia di Stato ha svolto altri controlli anche nell’area dell’ex magazzino Cash and Carry di via Grandi. Qui sono state rintracciate 5 persone, tutti extracomunitari e senza fissa dimora, regolari sul territorio tranne un marocchino di 26 anni, già destinatario di un ordine del Questore a lasciare il territorio a settembre 2023. L’uomo è stato portato in Questura e identificato. Aveva collezionato, durante i vari controlli di polizia, svariati alias ed è stato affidato all’ufficio immigrazione per le pratiche di espulsione e verrà potato in un centro per il rimpatrio.

L'attività di controllo del territorio di ieri è stata ulteriormente implementata da 4 equipaggi del reparto prevenzione crimine Lombardia di Milano, che insieme alle volanti, hanno effettuato posti di controllo nelle zone di accesso e di uscita della città di Como e in quei locali pubblici e zone dove le segnalazioni della cittadinanza sono più numerose.